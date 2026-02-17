Lenire zeigt durchgängig positive Ergebnisse für Tinnitus-Patienten in den USA in der zweiten Peer-Review-Real-World-Studie

81,8 % der Patienten mit belastendem Tinnitus, die bei New York Hearing Doctors mit Lenire behandelt wurden, berichteten über eine signifikante Verbesserung in einer realen klinischen Umgebung. 1,2

Patienten mit störendem Tinnitus berichteten über eine durchschnittliche Verringerung des Tinnitus um 23,8 Punkte, gemessen mit dem Tinnitus Handicap Inventory – mehr als das Dreifache der Schwelle für klinische Signifikanz.. 1,2

Die Mehrheit der Patienten mit belastendem Tinnitusgab an, nach 12 Wochen mit Lenire nicht mehr stark durch ihren Tinnitus beeinträchtigt zu sein. 1,2

Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit der ersten Real-World-Analyse von Tinnitus-Patienten in den USA , die mit Lenire behandelt wurden und in Nature Communications Medicine veröffentlicht wurde.3

NEW YORK, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das American Journal of Audiology hat positive Behandlungsergebnisse von US-amerikanischen Tinnitus-Patienten begutachtet und veröffentlicht, die mit Lenire - dem einzigen von der FDA zugelassenen Tinnitus-Behandlungsgerät seiner Art - behandelt wurden.

Die Studie mit dem Titel: „Bimodale Neuromodulation bei Tinnitus in einer klinischen Praxis: Clinically Significant Benefit for Patients with Moderate or Worse Symptoms" berichtet, dass 81,8 % der Patienten mit belastendem Tinnitus durch die Behandlung mit Lenire eine klinisch signifikante Verringerung des Tinnitus erfuhren.1,2

Diese Resultate stehen im Einklang mit den zuvor veröffentlichten Lenire-Behandlungsergebnissen3, die einen wiederholbaren Erfolg für Tinnitus-Patienten in realen klinischen Umgebungen zeigen. Lenire stützt sich nicht nur auf die umfangreichsten klinischen Studiendaten in diesem Bereich, sondern auch auf umfangreiche Praxisnachweise zur Sicherheit und Wirksamkeit , die in der Fachzeitschrift The American Journal of Audiology veröffentlicht wurden.

Die von Dr. Craig Kasper Au.D von New York Hearing Doctors (NYHD) et al. verfasste Studie analysierte die Ergebnisse von 140 Tinnitus-Patienten, die zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 19. Januar 2024 bei NYHD mit Lenire versorgt wurden.

Lesen Sie das Paper: https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2025_AJA-25-00090

Tinnitus ist allgemein als Ohrensausen bekannt, kann sich aber auch als Zischen, Summen oder andere anhaltende Geräusche äußern. Schätzungsweise 25 Millionen amerikanische Erwachsene sind betroffen 4 , davon rund 2,5 Millionen alleine in New York City. 5