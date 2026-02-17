Siemens Energy - Aktie im Rampenlicht - 17.02.2026

Mit einer Performance von -2,19 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,33 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +36,08 % erlebt.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,90 % 1 Monat +22,70 % 3 Monate +47,33 % 1 Jahr +167,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursvolatilität und Bewertung von Siemens Energy: eine spürbare Korrektur (z. B. 163→159), Diskussionen über Gewinnmitnahmen versus Nachkäufe, positive Fundamentaldaten mit besseren Ergebnissen und Dividendenerwartungen, technische Chartmeinungen als Kaufchance, Erwähnung von Analyst-Kurszielen, Debatte über mögliche Abspaltung von Siemens Gamesa (Handelsblatt) sowie gemeldete Insiderverkäufe von je ~8.184 Aktien zu ~162 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,45 Mrd. € wert.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

