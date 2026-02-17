JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer angesichts eines Sammelvergleichs zur Beilegung von Krebsklagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Konzern rechne 2026 wegen der anfallenden Zahlungen nun mit einem negativen Free Cashflow, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf noch verbleibende Risiken. Diese bestünden unter anderem in einer gerichtliche Genehmigung des Vergleichs und der anstehenden Prüfung des Durnell-Falls vor dem Obersten Gerichtshof der USA./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,81 % und einem Kurs von 49,00EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 19:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



