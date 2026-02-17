JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer angesichts eines Sammelvergleichs zur Beilegung von Krebsklagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Konzern rechne 2026 wegen der anfallenden Zahlungen nun mit einem negativen Free Cashflow, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf noch verbleibende Risiken. Diese bestünden unter anderem in einer gerichtliche Genehmigung des Vergleichs und der anstehenden Prüfung des Durnell-Falls vor dem Obersten Gerichtshof der USA./rob/tih/he
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,81 % und einem Kurs von 49,00EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 19:10 Uhr) gehandelt.
