ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
- Jefferies belässt Bayer auf Hold, Kursziel 25€
- Bayer rechnet 2026 mit negativem Free-Cashflow
- Weiterhin Risiko: Genehmigung und Durnell-Fall
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer angesichts eines Sammelvergleichs zur Beilegung von Krebsklagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Konzern rechne 2026 wegen der anfallenden Zahlungen nun mit einem negativen Free Cashflow, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf noch verbleibende Risiken. Diese bestünden unter anderem in einer gerichtliche Genehmigung des Vergleichs und der anstehenden Prüfung des Durnell-Falls vor dem Obersten Gerichtshof der USA./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,07 % und einem Kurs von 49,12 auf Tradegate (17. Februar 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +8,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,60 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -49,37 %/+9,37 % bedeutet.
Kursziel: 25 Euro
Leute, akzeptiert es einfach.
Unter Berücksichtigung einer ersten Einschätzung sämtlicher Auszahlungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von circa 5 Milliarden Euro in diesem Jahr geht Bayer für 2026 von einem negativen Free Cashflow aus. Um die Vergleichsvereinbarungen in den Finanzzahlen zu berücksichtigen, verschiebt Bayer die Bilanz-Pressekonferenz auf den 4. März 2026.
Die unmittelbare Finanzierung der Vergleiche sowie bestimmter Anleihefälligkeiten ist durch eine Kreditlinie von 8 Milliarden US-Dollar gesichert. Die Ausfinanzierung soll über Anleihen sowie Instrumente erfolgen, die Ratingagenturen eigenkapitalähnlich einstufen (Equity‑Credit) – und nicht über eine Kapitalerhöhung.
Der Termin für die mündliche Anhörung vorm SCOTUS steht seit gestern fest. Sie findet am 27.04.2026 statt.