Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,07 % und einem Kurs von 49,12 auf Tradegate (17. Februar 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +8,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,60 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -49,37 %/+9,37 % bedeutet.