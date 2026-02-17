ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 9 Euro
- Barclays: Südzucker Underweight, Ziel 9 Euro...
- Impairment + Dividendenstopp 2025/26, Zucker..
- Höherer Verschuldungsgrad drückt Konzern akut!
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich schwaches Zuckersegment, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Hinzu komme ein erhöhter Verschuldungsgrad des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:33 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,43 % und einem Kurs von 9,39 auf Tradegate (17. Februar 2026, 19:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -7,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,96 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,10 %/-6,74 % bedeutet.
Die gute (vernünftige) Nachricht, dass die Dividende gestrichen wird, wird mit der Nachricht, dass es 500 Mio Sonderabschreibungen gibt, gekoppelt.
Zitat: Freiberger ist der größte private label Pizzahersteller und Beneo bei ingredients sehr stark.
Zucker und Ethanol fallen und fallen immer weiter!