Fortinet - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.02.2026

Die Fortinet Aktie notiert aktuell bei 68,69€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,26 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,19 %, geht es heute bei der Fortinet Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das innovative Lösungen zur Netzwerk- und Datensicherheit bietet. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Cisco und Palo Alto Networks. Die Security Fabric-Plattform bietet einen einzigartigen Vorteil durch ihre umfassende Integration und Effizienz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fortinet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,91 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Fortinet Aktie damit um -4,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,37 %. Im Jahr 2026 gab es für Fortinet bisher ein Plus von +6,57 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Fortinet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,82 % 1 Monat +12,37 % 3 Monate +2,91 % 1 Jahr -31,43 %

Informationen zur Fortinet Aktie

Es gibt 744 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,39 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -1,96 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Minus, mit -4,74 %.

Fortinet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.