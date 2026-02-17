    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortinet AktievorwärtsNachrichten zu Fortinet

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fortinet - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Fortinet Aktie bisher Verluste von -5,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fortinet Aktie.

    Besonders beachtet! - Fortinet - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.02.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das innovative Lösungen zur Netzwerk- und Datensicherheit bietet. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Cisco und Palo Alto Networks. Die Security Fabric-Plattform bietet einen einzigartigen Vorteil durch ihre umfassende Integration und Effizienz.

    Fortinet aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.02.2026

    Die Fortinet Aktie notiert aktuell bei 68,69 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,26  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,19 %, geht es heute bei der Fortinet Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.513,63€
    Basispreis
    14,90
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.639,11€
    Basispreis
    18,16
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Fortinet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,91 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Fortinet Aktie damit um -4,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,37 %. Im Jahr 2026 gab es für Fortinet bisher ein Plus von +6,57 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

    Fortinet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,82 %
    1 Monat +12,37 %
    3 Monate +2,91 %
    1 Jahr -31,43 %

    Informationen zur Fortinet Aktie

    Es gibt 744 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,39 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -1,96 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Minus, mit -4,74 %.

    Fortinet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fortinet

    -5,26 %
    -4,28 %
    +13,93 %
    +1,83 %
    -32,36 %
    +27,33 %
    +170,48 %
    +1.438,46 %
    +6.182,73 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fortinet - Aktie rauscht in die Tiefe - 17.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Fortinet Aktie bisher Verluste von -5,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fortinet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     