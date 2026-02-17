Börsen Update
Börsen Update USA - 17.02. - US Tech 100 stark +0,39 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.638,45 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: Apple +3,57 %, American Express +2,19 %, Travelers Companies +1,77 %, Amgen +1,70 %, Goldman Sachs Group +1,59 %
Flop-Werte: Walmart -3,54 %, Salesforce -3,28 %, The Home Depot -2,26 %, Chevron Corporation -2,15 %, IBM -1,70 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.768,87 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Alnylam Pharmaceuticals +6,25 %, Airbnb Registered (A) +4,28 %, Coca-Cola Europacific Partners +3,97 %, Apple +3,58 %, Constellation Energy +3,46 %
Flop-Werte: Fortinet -5,83 %, Intuit -5,46 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,92 %, The Kraft Heinz Company -4,81 %, Thomson Reuters -4,75 %
Der S&P 500 steht bei 6.858,31 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
Top-Werte: Norwegian Cruise Line +11,80 %, Fiserv +7,51 %, Southwest Airlines +6,97 %, Generac Holdings +4,78 %, GE Aerospace +4,51 %
Flop-Werte: Genuine Parts -13,98 %, FactSet Research Systems -8,69 %, General Mills -8,62 %, Allegion -7,97 %, Campbell Soup -7,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.