Börsen Update USA - 17.02. - US Tech 100 stark +0,39 %

Der Dow Jones steht bei 49.638,45 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.

Top-Werte: Apple +3,57 %, American Express +2,19 %, Travelers Companies +1,77 %, Amgen +1,70 %, Goldman Sachs Group +1,59 %

Flop-Werte: Walmart -3,54 %, Salesforce -3,28 %, The Home Depot -2,26 %, Chevron Corporation -2,15 %, IBM -1,70 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.768,87 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Alnylam Pharmaceuticals +6,25 %, Airbnb Registered (A) +4,28 %, Coca-Cola Europacific Partners +3,97 %, Apple +3,58 %, Constellation Energy +3,46 %

Flop-Werte: Fortinet -5,83 %, Intuit -5,46 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,92 %, The Kraft Heinz Company -4,81 %, Thomson Reuters -4,75 %

Der S&P 500 steht bei 6.858,31 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: Norwegian Cruise Line +11,80 %, Fiserv +7,51 %, Southwest Airlines +6,97 %, Generac Holdings +4,78 %, GE Aerospace +4,51 %

Flop-Werte: Genuine Parts -13,98 %, FactSet Research Systems -8,69 %, General Mills -8,62 %, Allegion -7,97 %, Campbell Soup -7,96 %