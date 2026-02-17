    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Marktgeflüster

    Wall Street hochgradig nervös - aus KI-Euphorie wird KI-Angst!

    Die Grundfrage lautet: wie disruptiv wird KI sein - erwischt es viele Branchen, vielleicht sogar die unverwundbar scheinenden Big Tech-Firmen, die extrem viel investiert haben ohne klare Gewinn-Perspektive?

    Die Wall Street ist hochgradig nervös - aus KI-Euphorie ist KI-Angst geworden, und das zeigt sich in extremer Volatilität! Die Grundfrage lautet: wie disruptiv wird KI sein - erwischt es viele Branchen, vielleicht sogar die unverwundbar scheinenden Big Tech-Firmen, die extrem viel investiert haben ohne klare Gewinn-Perspektive? Sind Firmen wie Apple vielleicht sogar die Gewinner, gerade weil sie fast nichts in KI investiert haben und sich dann günstig in ein KI-Model einkaufen können? Für Bewegung an der Wall Street sorgten auch die Iran-Gespräche in Genf - angeblich liefen diese gut, aber warum geht dann der Truppen-Aufmarsch der Amerikaner Richtung Iran unvermindert weiter?

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Gold-Trade aus Fugmann´s Trading Woche
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

    3. Marcel Fratzscher mit abenteuerlichen Aussagen – meine Gegenrede

     

    Das Video "Wall Street hochgradig nervös - aus KI-Euphorie wird KI-Angst!" sehen Sie hier..



    



