Marktgeflüster
Wall Street hochgradig nervös - aus KI-Euphorie wird KI-Angst!
Die Wall Street ist hochgradig nervös - aus KI-Euphorie ist KI-Angst geworden, und das zeigt sich in extremer Volatilität! Die Grundfrage lautet: wie disruptiv wird KI sein - erwischt es viele Branchen, vielleicht sogar die unverwundbar scheinenden Big Tech-Firmen, die extrem viel investiert haben ohne klare Gewinn-Perspektive? Sind Firmen wie Apple vielleicht sogar die Gewinner, gerade weil sie fast nichts in KI investiert haben und sich dann günstig in ein KI-Model einkaufen können? Für Bewegung an der Wall Street sorgten auch die Iran-Gespräche in Genf - angeblich liefen diese gut, aber warum geht dann der Truppen-Aufmarsch der Amerikaner Richtung Iran unvermindert weiter?
