    FactSet Research Systems - Aktie verliert deutlich -8,23 % - 17.02.2026

    Am 17.02.2026 ist die FactSet Research Systems Aktie, bisher, um -8,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der FactSet Research Systems Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    FactSet ist ein führender Anbieter von Finanzdaten und Analysen, der Investmentprofis weltweit unterstützt. Mit benutzerfreundlichen Plattformen und umfassender Datenintegration hebt sich FactSet von Konkurrenten wie Bloomberg und Thomson Reuters ab. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die es ihm ermöglichen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.

    FactSet Research Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.02.2026

    Die FactSet Research Systems Aktie notiert aktuell bei 160,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -14,35  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute bei der FactSet Research Systems Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei FactSet Research Systems insgesamt ein Minus von -33,55 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die FactSet Research Systems Aktie damit um -7,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die FactSet Research Systems um -36,42 % verloren.

    FactSet Research Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,21 %
    1 Monat -36,65 %
    3 Monate -33,55 %
    1 Jahr -63,84 %

    Informationen zur FactSet Research Systems Aktie

    Es gibt 37 Mio. FactSet Research Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 17.02. - US Tech 100 stark +0,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DAX & TecDAX im Aufwind, Wall Street schwächelt: Das sind die Gewinner und Verlierer


    Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen mit leichten Dämpfern: Vor allem Technologiewerte treiben die Kurse hierzulande, während Anleger in den USA Gewinne mitnehmen.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, MSCI Registered (A) und Co.

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. MSCI Registered (A) notiert im Minus, mit -1,92 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +2,06 %. S&P Global verliert -0,61 %

    FactSet Research Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die FactSet Research Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FactSet Research Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FactSet Research Systems

    -7,46 %
    -7,21 %
    -36,65 %
    -33,55 %
    -63,84 %
    -60,88 %
    -39,33 %
    +295,76 %
    ISIN:US3030751057WKN:901629





