MongoDB Registered (A) Aktie tiefrot - 17.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,53 % verliert die MongoDB Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der MongoDB Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,53 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Obwohl die MongoDB Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,10 %.

Allein seit letzter Woche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um -3,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,71 % verloren.

MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,88 % 1 Monat -8,00 % 3 Monate +1,10 % 1 Jahr +11,07 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,14 Mrd. € wert.

Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte zu Beginn der neuen Börsenwoche stagniert. Marktbeobachtern zufolge dauern die Sorgen um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI) an. Immerhin konnten die großen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,32 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,46 %. Snowflake Registered (A) verliert -4,67 %

MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.