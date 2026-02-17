    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple Aktie mit starker Tagesperformance - 17.02.2026

    Am 17.02.2026 ist die Apple Aktie, bisher, um +3,79 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

    Apple aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von +3,79 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Apple Aktie. Nach einem Plus von +0,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 224,30, mit einem Plus von +3,79 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten Verluste von -8,12 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um -6,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Apple auf -7,32 %.

    Apple Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,43 %
    1 Monat -0,97 %
    3 Monate -8,12 %
    1 Jahr -7,48 %

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,29 Bil. € wert.

    Börsen Update USA - 17.02. - US Tech 100 stark +0,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DAX & TecDAX im Aufwind, Wall Street schwächelt: Das sind die Gewinner und Verlierer


    Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen mit leichten Dämpfern: Vor allem Technologiewerte treiben die Kurse hierzulande, während Anleger in den USA Gewinne mitnehmen.

    Datenschutz-Debatte spitzt sich zu: Meta-Aktie fällt: Gesichtserkennung in Smart-Brillen sorgt für neue Unsicherheit


    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,66 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,31 %. Samsung Electronics verliert -1,87 %

    Apple Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    +3,63 %
    -6,43 %
    -0,97 %
    -8,12 %
    -7,48 %
    +50,42 %
    +95,19 %
    +900,47 %
    +8.765,80 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985



