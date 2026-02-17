AppLovin Registered (A) Aktie leidet unter Verkäufen - 17.02.2026

Mit einer Performance von -3,10 % musste die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der AppLovin Registered (A) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AppLovin Registered (A) Verluste von -32,90 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -19,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AppLovin Registered (A) eine negative Entwicklung von -44,94 % erlebt.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,73 % 1 Monat -32,66 % 3 Monate -32,90 % 1 Jahr -34,17 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 98,97 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.