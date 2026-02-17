    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFiserv AktievorwärtsNachrichten zu Fiserv

    Fiserv Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.02.2026

    Am 17.02.2026 ist die Fiserv Aktie, bisher, um +7,94 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fiserv Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Fiserv ist ein führender Anbieter von Finanztechnologien, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung und Online-Banking. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Lösungen konkurriert es mit FIS und Global Payments. Einzigartig sind seine maßgeschneiderten Finanzlösungen und strategischen Partnerschaften.

    Fiserv Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.02.2026

    Mit einer Performance von +7,94 % konnte die Fiserv Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fiserv Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,66, mit einem Plus von +7,94 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Fiserv in den letzten drei Monaten Verluste von -9,33 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Fiserv Aktie damit um +5,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fiserv -12,88 % verloren.

    Fiserv Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,19 %
    1 Monat -13,14 %
    3 Monate -9,33 %
    1 Jahr -77,57 %

    Informationen zur Fiserv Aktie

    Es gibt 538 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,86 Mrd. € wert.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen mit leichten Dämpfern: Vor allem Technologiewerte treiben die Kurse hierzulande, während Anleger in den USA Gewinne mitnehmen.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,93 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +1,45 %. PayPal notiert im Plus, mit +1,23 %. Block (A) legt um +1,64 % zu

    Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


