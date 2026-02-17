    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisa (A) AktievorwärtsNachrichten zu Visa (A)

    Visa (A) Aktie heute im Plus (269,70€) - 17.02.2026

    Am 17.02.2026 ist die Visa (A) Aktie, bisher, um +1,45 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.

    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Visa ist ein führendes Zahlungsunternehmen, das weltweit elektronische Zahlungen ermöglicht. Hauptprodukte sind Kredit- und Debitkarten. Es konkurriert mit Mastercard und American Express und hebt sich durch ein großes Netzwerk und hohe Sicherheit ab.

    Visa (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.02.2026

    Die Visa (A) Aktie notiert aktuell bei 269,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,45 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,85  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Visa (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 269,70. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Visa (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,99 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Visa (A) Aktie damit um -3,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Visa (A) eine negative Entwicklung von -11,43 % erlebt.

    Visa (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,16 %
    1 Monat -5,32 %
    3 Monate -6,99 %
    1 Jahr -21,57 %

    Informationen zur Visa (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 453,73 Mrd. € wert.

    DAX & TecDAX im Aufwind, Wall Street schwächelt: Das sind die Gewinner und Verlierer


    Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen mit leichten Dämpfern: Vor allem Technologiewerte treiben die Kurse hierzulande, während Anleger in den USA Gewinne mitnehmen.

    Börsenstart USA - 17.02. - US Tech 100 schwach -1,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Italiens Volkswirtschaft erhält Impulse zum Auftakt der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026


    Visa, der offizielle Zahlungstechnologiepartner der Olympischen und Paralympischen Winterspiele, hat heute neue Daten zum Ausgabenverhalten in den Austragungsorten der Winterspiele1 während des Eröffnungswochenendes der Olympischen Winterspiele …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Visa (A)

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,93 %. PayPal notiert im Plus, mit +1,27 %. Block (A) legt um +1,64 % zu

    Visa (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Visa (A)

    +1,69 %
    -3,16 %
    -5,32 %
    -6,99 %
    -21,57 %
    +25,23 %
    +53,87 %
    +316,76 %
    +2.799,20 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B



