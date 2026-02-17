    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Moderna Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +3,18 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Moderna Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.02.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Sie steigt um +3,18 % auf 36,86. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +0,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 36,86. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Moderna Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -1,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Moderna +37,42 % gewonnen.

    Moderna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,11 %
    1 Monat -1,74 %
    3 Monate +65,07 %
    1 Jahr +12,14 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um unterschiedliche Kursvorstellungen (Shorts hoffen auf

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,40 Mrd. € wert.

    Moderna springt durch EU-Zulassung – Aktie explodiert um 4,2 %


    Moderna erhält die EU-Zulassung für seinen COVID-Impfstoff mNEXSPIKE, der Kurs steigt um 4,2 Prozent. Für 2026 plant das Unternehmen ein Umsatzwachstum von bis zu 10 Prozent und weitere Zulassungen weltweit.

    Moderna Receives European Commission Marketing Authorization for COVID-19 Vaccine mNEXSPIKE


    mNEXSPIKE is the third Moderna vaccine authorized in the European Union, strengthening the Company's respiratory vaccine portfolio in Europe CAMBRIDGE, MA / ACCESS Newswire / February 17, 2026 / Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) today announced that the …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,35 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,69 %. BioNTech legt um +1,12 % zu

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +3,18 %
    -1,11 %
    -1,74 %
    +65,07 %
    +12,14 %
    -77,13 %
    -76,07 %
    +92,98 %
    
