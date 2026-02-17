CANCOM SE Aktie startet durch - 17.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die CANCOM SE Aktie. Sie steigt um +5,54 % auf 23,800€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CANCOM SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,800€, mit einem Plus von +5,54 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CANCOM SE in den letzten drei Monaten Verluste von -12,60 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um -6,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CANCOM SE -15,70 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,72 % 1 Monat -21,22 % 3 Monate -12,60 % 1 Jahr -9,22 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 743,76 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: CANCOM SE CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.02.2026 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE CANCOM SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.02.2026 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen mit leichten Dämpfern: Vor allem Technologiewerte treiben die Kurse hierzulande, während Anleger in den USA Gewinne mitnehmen.

So schlagen sich die Wettbewerber von CANCOM SE

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. Capgemini notiert im Plus, mit +2,30 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -0,65 %. Accenture Registered (A) verliert -1,68 %

CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.