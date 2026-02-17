Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 86,78 auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 223,69 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -14,77 %/+5,97 % bedeutet.