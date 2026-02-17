ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
- Barclays belässt Nestlé auf Equal Weight, KZ 80
- GM & Conagra deuten auf Druck US-Konsumenten hin.
- Könnte Nestlé betreffen trotz anderem Mix (US)
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Aussagen von General Mills und Conagra auf einer Konsumgüterkonferenz deuteten auf unter Druck stehende US-Konsumenten hin, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese seien noch immer stark auf die Frage fokussiert, ob und welche Verbrauchsgüter sie sich leisten können. Diese Aussagen könnten auch Nestle betreffen, auch wenn die Schweizer auf dem US-Markt eine unterschiedliche Produktpalette anböten, so der Experte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:31 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 86,78 auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 223,69 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -14,77 %/+5,97 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 80 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Probleme mit Babynahrung haben in den letzten Jahren schon anderen Unternehmen dauerhaft zugesetzt (Abbott, Reckitt). Wenn das nicht schnell geloest und ein Reputationsschaden abgewendet wird, koennte es fuer Nestlé ein weiterer Muehlstein werden. Als wenn die Probleme mit Mineralwasser nicht schon schlimm genug gewesen waeren.
Nestlé
Mit Chefwechseln lassen sich Strategielöcher nicht stopfen
13 Monate, drei CEOs – und jetzt auch noch ein neuer Verwaltungsratspräsident. Nur eines bleibt: die erfolglose Strategie. Ein Kommentar.
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.