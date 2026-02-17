Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 1
Performance 1M: -14,18 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 2
Performance 1M: -35,11 %
Fortinet
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 3
Performance 1M: +12,37 %
Intuit
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 4
Performance 1M: -32,45 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 5
Performance 1M: -6,65 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 6
Performance 1M: +3,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Kritik am schwachen Ausblick (EPS 2026 ~1,98–2,10$ vs. 2,60$ 2025, >20% Rückgang), Sorge um hohe Ausschüttungsquote (~80%) und Margendruck. Positiv: CEO-Maßnahmen (Pause der Aufspaltung, $600M Investitionen) und Hoffnung auf mittelfristigen Turnaround; Risiko weiterer Kursverluste. 14‑Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 7
Performance 1M: +7,24 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 8
Performance 1M: +14,74 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 9
Performance 1M: -33,59 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 10
Performance 1M: -0,42 %
Walmart
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 11
Performance 1M: +10,27 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 12
Performance 1M: -8,95 %
Zscaler
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 13
Performance 1M: -18,76 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 14
Performance 1M: -17,78 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 15
Performance 1M: +15,50 %
Apple
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 16
Performance 1M: -2,63 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 17
Performance 1M: -33,61 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 18
Performance 1M: +8,80 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 19
Performance 1M: -4,45 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 20
Performance 1M: -12,66 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 21
Performance 1M: -9,38 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 22
Performance 1M: +11,26 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 23
Performance 1M: -3,25 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 24
Performance 1M: -9,19 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 25
Performance 1M: +6,87 %
Palantir
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 26
Performance 1M: -26,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt aktuell vorsichtig‑negative Stimmung: wiederholte Hinweise auf Überbewertung und Michael Burrys Short werden genannt. Technisch ist der Aufwärtstrend gebrochen; Kurs zuletzt ~126–132 USD, unter 160 $ gelten Longs als nur beobachtbar, bei Bruch 118–123 $ möglich; sauberes Long‑Signal erst nach Rückeroberung + Pullback über ~160 $. Sensationsmeldungen (Hack) werden vielfach angezweifelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 27
Performance 1M: -10,69 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 28
Performance 1M: +5,23 %
Adobe
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 29
Performance 1M: -13,53 %
