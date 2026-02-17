Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Genuine Parts
Tagesperformance: -13,78 %
Platz 1
Performance 1M: -9,54 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +10,99 %
Platz 2
Performance 1M: +9,05 %
Allegion
Tagesperformance: -9,30 %
Platz 3
Performance 1M: +12,28 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -8,09 %
Platz 4
Performance 1M: -30,27 %
Vulcan Materials (Holding Co)
Tagesperformance: -7,94 %
Platz 5
Performance 1M: +5,32 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -7,91 %
Platz 6
Performance 1M: -18,14 %
General Mills
Tagesperformance: -7,89 %
Platz 7
Performance 1M: +6,83 %
Fiserv
Tagesperformance: +7,68 %
Platz 8
Performance 1M: -13,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fiserv
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein sachlich‑positives bis vorsichtiges Sentiment: Der Jana‑Partners‑Einstieg wird als kurstreibend gesehen; Fiserv guidet FY26 mit adj. EPS $8,00–8,30 und organischem Umsatzwachstum 1–3% (Analysten: EPS 8,20, Umsatz −4,17%). Nutzer melden keine bösen Überraschungen, vermuten Kurzrücksetzer durch Momentum/Stop‑Loss. 14‑Tage‑Änderung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fiserv eingestellt.
Campbell Soup
Tagesperformance: -7,44 %
Platz 9
Performance 1M: +11,85 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 10
Performance 1M: +25,21 %
Expedia Group
Tagesperformance: -5,82 %
Platz 11
Performance 1M: -31,52 %
Fortinet
Tagesperformance: -5,65 %
Platz 12
Performance 1M: +12,37 %
Intuit
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 13
Performance 1M: -32,45 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 14
Performance 1M: +14,33 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 15
Performance 1M: -6,65 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 16
Performance 1M: +3,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Kritik am schwachen Ausblick (EPS 2026 ~1,98–2,10$ vs. 2,60$ 2025, >20% Rückgang), Sorge um hohe Ausschüttungsquote (~80%) und Margendruck. Positiv: CEO-Maßnahmen (Pause der Aufspaltung, $600M Investitionen) und Hoffnung auf mittelfristigen Turnaround; Risiko weiterer Kursverluste. 14‑Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 17
Performance 1M: -5,45 %
Baxter International
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 18
Performance 1M: -3,64 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 19
Performance 1M: +7,24 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 20
Performance 1M: +5,85 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 21
Performance 1M: -5,37 %
Tractor Supply
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 22
Performance 1M: +5,48 %
CRH
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 23
Performance 1M: +1,98 %
McCormick
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 24
Performance 1M: +4,48 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 25
Performance 1M: -33,59 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 26
Performance 1M: -11,03 %
Rollins
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 27
Performance 1M: -9,37 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 28
Performance 1M: +43,55 %
Otis Worldwide Corporation
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 29
Performance 1M: -2,90 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 30
Performance 1M: +0,66 %
GE Aerospace
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 31
Performance 1M: -5,16 %
Willis Towers Watson
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 32
Performance 1M: -14,44 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 33
Performance 1M: +2,33 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 34
Performance 1M: +1,18 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 35
Performance 1M: -4,09 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 36
Performance 1M: -7,85 %
Albemarle
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 37
Performance 1M: -1,21 %
Apple
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 38
Performance 1M: -2,63 %
Welltower
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 39
Performance 1M: +10,67 %
Citigroup
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 40
Performance 1M: -8,10 %
