JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einer Konsumgüterkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Dort habe der Getränkekonzern ein aus Investorensicht neues strategisches Rahmenkonzept vorgestellt, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit diesem wolle das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von vier bis sechs Prozent sicherstellen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 67,16EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 21:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

