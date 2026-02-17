Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Walmart
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 1
Performance 1M: +10,27 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 2
Performance 1M: -18,64 %
Apple
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 3
Performance 1M: -2,63 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 4
Performance 1M: +0,76 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +7,33 %
