    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Suedzucker Aktie im Ausverkauf - 17.02.2026

    Am 17.02.2026 ist die Suedzucker Aktie, bisher, um -4,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.

    Besonders beachtet! - Suedzucker Aktie im Ausverkauf - 17.02.2026
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker ist ein führender europäischer Nahrungsmittelkonzern, spezialisiert auf Zucker, Stärke und Fruchtsaftkonzentrate. Als einer der größten Zuckerproduzenten in Europa hat Südzucker eine starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nordzucker, Tereos und AB Sugar. Südzucker bietet eine breite Produktpalette und ist stark in die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette integriert.

    Suedzucker aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Suedzucker Aktie. Sie fällt um -4,38 % auf 9,3950. Die Talfahrt der Suedzucker Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,3950, mit einem Minus von -4,38 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Long
    9,07€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,56€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 11,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Suedzucker-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,22 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,62 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    Suedzucker Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,63 %
    1 Monat -6,21 %
    3 Monate +2,22 %
    1 Jahr -6,99 %

    Informationen zur Suedzucker Aktie

    Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,93 Mrd.EUR € wert.

    Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 9 Euro


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich …

    BARCLAYS stuft Südzucker auf 'Underweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich …

    Dax mit gedrehter Wall Street höher


    Der Dax hat sich am Dienstag nach einem durchwachsenen Morgen noch ins Plus abgesetzt. Der Leitindex kam am Nachmittag in Schwung, als die zunächst noch schwach gestarteten New Yorker Börsen mehr oder weniger ihre Verluste aufholten. Knapp ins Plus …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agrana Beteiligungs und Co.

    Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %.

    Suedzucker Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Suedzucker

    -4,38 %
    -7,63 %
    -6,21 %
    +2,22 %
    -6,99 %
    -37,79 %
    -24,71 %
    -24,21 %
    +72.169,23 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Suedzucker Aktie im Ausverkauf - 17.02.2026 Am 17.02.2026 ist die Suedzucker Aktie, bisher, um -4,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     