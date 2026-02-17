Suedzucker Aktie im Ausverkauf - 17.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Suedzucker Aktie. Sie fällt um -4,38 % auf 9,3950€. Die Talfahrt der Suedzucker Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,3950€, mit einem Minus von -4,38 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Südzucker ist ein führender europäischer Nahrungsmittelkonzern, spezialisiert auf Zucker, Stärke und Fruchtsaftkonzentrate. Als einer der größten Zuckerproduzenten in Europa hat Südzucker eine starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nordzucker, Tereos und AB Sugar. Südzucker bietet eine breite Produktpalette und ist stark in die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette integriert.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Suedzucker-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,22 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,62 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

Suedzucker Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,63 % 1 Monat -6,21 % 3 Monate +2,22 % 1 Jahr -6,99 %

Informationen zur Suedzucker Aktie

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,93 Mrd.EUR € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agrana Beteiligungs und Co.

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %.

Suedzucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.