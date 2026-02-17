    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Schluss

    Dow stagniert - KI belastet Software-Branche

    Für Sie zusammengefasst
    • AI-Sorgen dämpfen Softwareaktien Märkte nervös
    • Dow +0,07% bei 49.533,19 Punkten, kaum Schwung.
    • Nasdaq100 fast 3 Monate Tief, S&P nur leicht..
    Aktien New York Schluss - Dow stagniert - KI belastet Software-Branche
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sorgen über belastende Auswirkungen Künstlicher Intelligenz in der Software-Branche haben die US-Aktienmärkte am Dienstag im Zaum gehalten. Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende beschloss der Dow Jones Industrial den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 49.533,19 Punkte. Die Aktien etlicher Software-Anbieter gerieten unter die Räder.

    Der technologielastige Nasdaq 100 fiel am Dienstag auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Im Handelsverlauf grenzte er das Minus auf 0,13 Prozent ein und schloss mit 24.701,60 Punkten. Der marktbreite S&P 500 ging mit plus 0,10 Prozent bei 6.843,22 Punkten aus dem Handel. Zuvor war der Index auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht.

    Waren die Künstliche Intelligenz und die mit ihr verbundenen Chancen der große Kurstreiber des vergangenen Jahres, so rücken nun die möglichen Verlierer ihres Einsatzes immer stärker in den Blick. "Neue KI-Agenten sind inzwischen in der Lage, softwarebezogene Aufgaben zu übernehmen und gefährden damit den über Jahre aufgebauten Wettbewerbsvorsprung vieler Softwareunternehmen", schrieb Ann-Katrin Petersen vom Vermögensverwalter Blackrock. Der Ausverkauf bei Softwareaktien verdeutliche, dass Anleger die Beständigkeit einiger Geschäftsmodelle grundsätzlich neu bewerteten.

    Auch am Dienstag litten Papiere der Software-Branche unter eben dieser Neubewertung. Im Dow büßten Salesforce 2,9 Prozent ein und Microsoft 1,1 Prozent. Oracle verloren 3,9 Prozent. Im Nasdaq 100 zählten Intuit , MongoDB , Crowdstrike , Cadence Design Systems und Synopsys zu den Top-Verlierern mit Verlusten bis zu 5,3 Prozent. Blackrock-Strategin Peterson sprach von "schöpferischer Zerstörung" durch KI.

    Unterdessen geht der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers in eine neue Runde. Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount wieder aufzunehmen. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix . Die Aktien von Warner und Paramount gewannen 2,7 beziehungsweise 4,9 Prozent. Netflix legten leicht zu.

    Für die Papiere von Norwegian Cruise Line ging es um gut 12 Prozent nach oben. Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat einen Anteil von mehr als 10 Prozent an dem Kreuzfahrtunternehmen aufgebaut und ist damit zu einem der größten Aktionäre aufgestiegen. Der Hedgefonds will nun aktiv Einfluss auf Strategie und Führung des Unternehmens nehmen.

    Die Anteilscheine von Masimo schnellten um mehr als ein Drittel auf knapp 175 Dollar nach oben. Der Hersteller von Gesundheitsprodukten Danaher will das Medizintechnikunternehmen für 180 Dollar je Aktie übernehmen. Damit ist das Geschäft knapp 10 Milliarden Dollar schwer. Die Aktien von Danaher fielen um 2,9 Prozent./bek/he

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 249,3 auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -5,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 274,67 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +44,44 %/+105,90 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
