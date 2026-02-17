Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Preise für Öl und Gold deutlich gesunken
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.533 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.843 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.702 Punkten 0,1 Prozent im Minus.
Die Ängste vor den Folgen von sogenannter "Künstlicher Intelligenz" prägten auch am Dienstag den Handelstag. Waren die Sorgen von KI-Skeptikern lange darauf fokussiert, dass es an den Märkten zu einer Blasenbildung gekommen sein könnte, bei der die Anbieter von Sprachmodellen ihre Versprechen von gesteigerter Produktivität nicht halten können, liegt der Fokus der Bedenken in jüngerer Zeit auf einem Szenario, in dem KI erfolgreich ist. Insbesondere Programmierer und Softwareanbieter könnten in diesem Szenario von KI-Systemen ersetzt werden. Die Folgen wären auch für die Firmen spürbar, die besonders von diesem Bereich abhängig sind.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1852 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8437 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.880 US-Dollar gezahlt (-2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 132,38 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,34 US-Dollar, das waren 131 Cent oder 1,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Clubberer1604 schrieb gestern 16:25
Lieber GRILLER,
deine Fähigkeit der Selbstwahrnehmung scheint nicht sehr ausgeprägt zu sein. Nicht ich habe hier davon geschrieben, dass ich etwas WILL oder NICHT WILL. Du warst derjenige, der mehrfach davon gefaselt hat, was du "hier sehen willst"! Ich persönlich sehe diese Kursschwankungen relativ entspannt, da es sich, langfristig gesehen, nur marginal bewegt. Wenn hier jemand fundiert und realitätsnah kommentiert, bin ich dankbar dafür, da ich gerne etwas dazu lerne und sicherlich nicht für mich beanspruche, allwissend zu sein. Du erscheinst hier aber meist mit einem Auftreten, das den Eindruck erweckt, du würdest dich für den Nabel der Welt halten und für dich allein das Recht beanspruchen, etwas richtig einzuordnen. Etwas mehr Sachlichkeit und weniger Polemik würden vielleicht auch deine Beiträge hier interessant machen!
Clubberer1604 schrieb gestern 15:37
Hallo zusammen,
ich lese hier schon einige Zeit mit, da ich u. a. ein bisschen physisches Gold besitze. Grundsätzlich eint uns hier alle der Wunsch, mit unseren Investments erfolgreich zu sein. Mich stört aber hier, wie auch in vielen anderen Foren o. ä., die anscheinend immer weiter ausgeprägte Unsitte, anderen etwas Schlechtes zu wünschen oder gar Schadenfreude zu empfinden, falls andere nicht so schöne Erlebnisse erleiden. Vor allem tritt hier GRILLER oft negativ in Erscheinung und ich frage mich, nach dem Sinn seiner Posts, die offenkundig seinen eher schlechten Charakter unterstreichen. Kümmere dich doch um deine Investments und freu dich, wenn du Erfolg hast. Dein permanent negatives Gefasel, das zudem immer völlig aus der Luft gegriffene Horrorszenarien beinhaltet, kannst du dir sparen.
Nobody007 schrieb 15.02.26, 18:28
Hallo Aktientrend_,
ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe.
Es wurde bisher ca. 220.000 Tonnen Gold gefunden, jährlich kommen ca. 3.500 Tonnen hinzu (somit ca. 15 Tonnen pro Tag)
Die jährliche Mehrung sind ca. 1,6 %, dieses Verhältnis nimmt aktuell immer mehr ab, da der "Goldberg" größer wird und das "neue" Gold abnimmt (außer der Asteroid Psyche (16) wird abgebaut).
Die 220.000 Tonnen haben aktuell einen Marktwert von ca. 36.600 Milliarden $ (alle Schulden auf der Welt entsprechen ca. 290.000 Milliarden $, 1/3 davon liegen bei Staaten), somit ist der Goldwert bei ca. 1:10 zu den Schulden (bestimmt sagt jetzt einer, dass allen Schulden auch ein Vermögen gegenübersteht, aber darum geht es mir jetzt nicht).
Jetzt zur Frage der außergewöhnlichen Volumen... (wenn man den Hochfrequenzhandel nicht berücksichtigt)
Wird sich der Goldpreis bei den 15 Tonnen je Tag nicht bewegen. (Gegenwert 2,5 Milliarden)
Es gab aber Tage, an denen wurden z.B. 50 Tonnen auf den Markt "geworfen" und das Überrascht dann alle (die zusätzlichen 5,8 Milliarden liegen nicht so einfach rum)
- die Mengen und die Zeitpunkte sind oft Gegenstand dieses Chats 🙃
Jetzt gibt es jedoch in beide Richtungen über das Jahresmittel hinweg diese Schwankungen... jedoch wird im Hintergrund ein Vermögen (220.000 t) mitbewegt.
Z.B. wenn sich Gold um 100$ verändert, dann werden auf dem PAPIER (ca. 730 Milliarden Buch-Verluste/Gewinne) erzeugt.
Da dies zu der tatsächlichen Angebotsänderung einen Hebel (aktuell ca. 100:1) darstellt, ist nicht immer klar wie sich die "schwachen" Hände verhalten und diese Bewegung verstärken.
Die jährliche Mehrung von ca. 1,6 % halte ich für eine gesunde Mehrung, da sie in gewisser Weise die Inflation kompensiert, mal mehr mal weniger, aber über lange Zeiträume sehr gut.
Sollte das Gleichgewicht zwischen Goldpreis/Goldmenge und Schuldenstand weiterhin bestehen, dann glaube ich an eine weitergeführte Gold-Schuldenpreisspirale.
Alle Schwankungen in die eine oder andere Richtung sind "Tagesgeflimmer" und können von geschickten Tradern zu Vermögenserweiterung genutzt werden.
Evtl. hilft das schon... es gibt auch weitere Sichtweisen... wer fängt den Ball 🌞
