US-Börsen uneinheitlich - Preise für Öl und Gold deutlich gesunken

Hallo Aktientrend_,





ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe.

Es wurde bisher ca. 220.000 Tonnen Gold gefunden, jährlich kommen ca. 3.500 Tonnen hinzu (somit ca. 15 Tonnen pro Tag)

Die jährliche Mehrung sind ca. 1,6 %, dieses Verhältnis nimmt aktuell immer mehr ab, da der "Goldberg" größer wird und das "neue" Gold abnimmt (außer der Asteroid Psyche (16) wird abgebaut).

Die 220.000 Tonnen haben aktuell einen Marktwert von ca. 36.600 Milliarden $ (alle Schulden auf der Welt entsprechen ca. 290.000 Milliarden $, 1/3 davon liegen bei Staaten), somit ist der Goldwert bei ca. 1:10 zu den Schulden (bestimmt sagt jetzt einer, dass allen Schulden auch ein Vermögen gegenübersteht, aber darum geht es mir jetzt nicht).

Jetzt zur Frage der außergewöhnlichen Volumen... (wenn man den Hochfrequenzhandel nicht berücksichtigt)

Wird sich der Goldpreis bei den 15 Tonnen je Tag nicht bewegen. (Gegenwert 2,5 Milliarden)

Es gab aber Tage, an denen wurden z.B. 50 Tonnen auf den Markt "geworfen" und das Überrascht dann alle (die zusätzlichen 5,8 Milliarden liegen nicht so einfach rum)

die Mengen und die Zeitpunkte sind oft Gegenstand dieses Chats 🙃

Jetzt gibt es jedoch in beide Richtungen über das Jahresmittel hinweg diese Schwankungen... jedoch wird im Hintergrund ein Vermögen (220.000 t) mitbewegt.

Z.B. wenn sich Gold um 100$ verändert, dann werden auf dem PAPIER (ca. 730 Milliarden Buch-Verluste/Gewinne) erzeugt.

Da dies zu der tatsächlichen Angebotsänderung einen Hebel (aktuell ca. 100:1) darstellt, ist nicht immer klar wie sich die "schwachen" Hände verhalten und diese Bewegung verstärken.





Die jährliche Mehrung von ca. 1,6 % halte ich für eine gesunde Mehrung, da sie in gewisser Weise die Inflation kompensiert, mal mehr mal weniger, aber über lange Zeiträume sehr gut.

Sollte das Gleichgewicht zwischen Goldpreis/Goldmenge und Schuldenstand weiterhin bestehen, dann glaube ich an eine weitergeführte Gold-Schuldenpreisspirale.

Alle Schwankungen in die eine oder andere Richtung sind "Tagesgeflimmer" und können von geschickten Tradern zu Vermögenserweiterung genutzt werden.





Evtl. hilft das schon... es gibt auch weitere Sichtweisen... wer fängt den Ball 🌞



