Hohes Defizit und steigende Investments: Silber bleibt auch 2026 attraktiv!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach der stärksten Jahresperformance seit 1979 setzte Silber seine Rallye zunächst auch 2026 fort: Im Januar durchbrach der Preis fast die Marke von 120 US-Dollar je Unze.

Quelle: TradingEconomics.com

Im Anschluss folgte jedoch eine deutliche Korrektur, ein Hinweis darauf, dass die Volatilität im Silbermarkt hoch bleibt und Rücksetzer jederzeit möglich sind.

Angebot bleibt – Knappheit steigt!

Laut einer aktuellen Ausblick-Analyse des Silver Institute (in Zusammenarbeit mit Metals Focus) wird für 2026 eine weitgehend stabile Gesamtnachfrage erwartet. Hintergrund ist, dass kräftige Zuwächse im Investmentbereich die Schwäche in anderen Nachfrage-Segmenten voraussichtlich ausgleichen.

Die industrielle Nutzung soll um 2 % auf rund 650 Millionen Unzen sinken. Das wäre ein Vier-Jahres-Tief und wird vor allem mit Effizienzsteigerungen und Substitutionen im Photovoltaiksektor begründet. Gleichzeitig wird die Schmucknachfrage auf etwa 178 Millionen Unzen geschätzt (minus 9 %), während die Nachfrage nach Silberwaren um rund 17 % zurückgehen soll.

Entscheidend aus Investorensicht ist die Entwicklung bei Barren und Münzen: Die physische Investmentnachfrage soll 2026 um etwa 20 % steigen und mit 227 Millionen Unzen ein Drei-Jahres-Hoch erreichen. Zusätzlichen Rückenwind signalisiert der ETF-/ETP-Bereich: Die Bestände börsengehandelter Silberprodukte werden auf geschätzte 1,31 Milliarden Unzen beziffert (Stichtag 09.02.2026).

Auf der Angebotsseite wird eine moderate Ausweitung der weltweiten Silberversorgung erwartet: Insgesamt soll das Angebot um etwa 1,5 % auf rund 1,05 Milliarden Unzen steigen, der höchste Wert seit zehn Jahren. Die Minenproduktion wird mit rund 820 Millionen Unzen veranschlagt. Das Recyclingvolumen soll um etwa 7 % zulegen und erstmals seit 2012 wieder über 200 Millionen Unzen liegen.

Defizit ist das neue Normal im Silbermarkt!

Trotz des Angebotswachstums bleibt die physische Verfügbarkeit angespannt: Für 2026 wird zum sechsten Mal in Folge ein strukturelles Marktdefizit erwartet. Die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wird auf rund 67 Millionen Unzen geschätzt.

Ein solches Defizit zwingt den Markt, weiterhin Bestände aus oberirdischen Vorräten zu nutzen. Das kann das Preisniveau stützen, erhöht aber zugleich die Anfälligkeit für starke Ausschläge, wenn sich die Risikostimmung an den Märkten abrupt ändert.

Fazit:

Unterm Strich sprechen stabile Fundamentaldaten, rekordhohe physische Investmentströme und ein anhaltendes Defizit für ein konstruktives Umfeld bei Silber. Gleichzeitig könnte der Markt volatil bleiben: Kursbewegungen können nach oben wie nach unten deutlich stärker ausfallen als in breiteren Anlageklassen. Für Anleger bedeutet das: Silber kann sowohl als Absicherungsinstrumentals auch als strategisches Rohstoffinvestment interessant sein, Positionsgröße und Risikomanagement bleiben jedoch zentral.

Mit freundlichen Grüßen

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen: The Silver Institute / Metals Focus: Outlook-Update vom 10.02.2026 ("Global silver investment to remain strong in 2026 against the backdrop of a sixth consecutive annual market deficit"), TradingEconomics.com, Intro-Bild: Stock.adobe.com, Hinweis: ETP-Bestände laut Quelle mit Stichtag 09.02.2026.

