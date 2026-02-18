Mehrjähriger Deal: Meta bestellt Millionen von KI-Chips bei Nvidia

Für Nvidia ist die Vereinbarung ein großer Erfolg. Meta zählt zu den größten Kunden des Chip-Konzerns und ist für einen großen Teil des Umsatzes verantwortlich. Im November hatten US-Medien berichtet, dass Meta auch mit Alphabet über den Einsatz der Google-eigenen TPU-Chips verhandelt. Darüber hinaus entwickelt Meta auch eigene KI-Chips. Doch der Bedarf des Social-Media-Riesen nach Hardware für seine Rechenzentren ist groß genug.

Nvidia hat am Dienstag eine bedeutende, mehrjährige Partnerschaft mit Meta Platforms angekündigt. Der Deal umfasst Millionen von KI-Chips, darunter die Blackwell- und Rubin-GPUs sowie die neu entwickelten Grace- und Vera-CPUs, die in Meta-Datenzentren eingesetzt werden sollen.

Der Deal kommt jedoch zu einer Zeit, in der die Bewertungen von KI-Aktien unter Druck geraten sind. Insbesondere Microsoft hat seit Jahresbeginn über 17 Prozent an Wert verloren, während auch Nvidia und Meta Rückschläge in ihren Aktienkursen hinnehmen mussten. Die Nvidia-Aktie legte am Dienstag leicht zu.

Die neuen Grace- und Vera-CPUs, die auf Technologie des britischen Chipdesigners Arm basieren, sollen nicht nur als Ergänzung zu Nvidias bekannten KI-Chips dienen, sondern auch in Bereichen wie der Datenbankverarbeitung und der Verwaltung von AI-Agenten zum Einsatz kommen. Ian Buck, General Manager bei Nvidia, erklärte, dass die Grace-Prozessoren bereits gezeigt hätten, dass sie mit weniger Energieverbrauch als vergleichbare Produkte von Intel und AMD arbeiten können. Besonders die Vera-Prozessoren versprechen in der nächsten Generation weitere Effizienzsteigerungen.

Die Partnerschaft könnte zudem Intel und AMD unter Druck setzen, da Meta in den kommenden Jahren auf eigene Server-Architekturen mit Nvidia-Prozessoren setzen wird, was den Wettbewerb in der CPU-Serverlandschaft weiter anheizt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





