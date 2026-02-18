Fast 200 % Kurspotenzial! Renk, Nordex und Power Metallic Mines Aktie im Analystencheck!
Foto: esg-aktien.de
Einen Kursanstieg um fast 200 % trauen die Analysten von Noble Capital Markets der Aktie von Power Metallic Mines zu. Basis dafür ist das Nisk-Projekt. Dieses hat sich vom Nickel-Projekt zu einem Multi-Metall-Projekt mit Weltklasseformat entwickelt. Jüngste Bohrergebnisse in der Nähe lassen noch mehr vermuten. Zusätzlicher Treiber könnte der geplante IPO in den USA werden. Die Nordex-Aktie wird von mwb Research zum Kauf empfohlen. Die Analysten äußern sich zwar optimistisch und sehen den Windturbinenhersteller operativ auf Kurs, allerdings enttäuscht das Kursziel. Bei Renk hat der jüngste Analystencall des Managements wohl überzeugt. Die Erwartungen für Q4 und das Gesamtjahr 2025 können wohl erfüllt werden, anders als zuletzt bei Rheinmetall.
