Antimony Resources Corp.: Der Explorer mit enormem Potenzial – und jetzt wird es richtig spannend!
Wenn Rohstoffinvestoren über kritische Metalle sprechen, fällt ein Name fast immer: Antimon. Ein Metall, das für moderne Industrieprozesse unverzichtbar ist – von Flammschutzmitteln über High Tech Legierungen bis hin zu strategischen Anwendungen im …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Wenn Rohstoffinvestoren über kritische Metalle sprechen, fällt ein Name fast immer: Antimon. Ein Metall, das für moderne Industrieprozesse unverzichtbar ist – von Flammschutzmitteln über High Tech Legierungen bis hin zu strategischen Anwendungen im Verteidigungssektor. Die weltweite Versorgung ist angespannt, China dominiert den Markt, und westliche Produzenten sind rar. Genau in dieses Umfeld stößt Antimony Resources Corp. mit einer Nachricht, die aufhorchen lässt. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn.
