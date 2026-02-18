Software-Unternehmen Intershop legt Zahlen für 2025 vor
- Vorstand legt am Mittwoch in Jena Zahlen 2025.
- Kunden investierten zurück; Verlust 1,70 Mio€.
- Dränert berichtet, ob sich Trend verschlechtert
JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Software-Unternehmens Intershop legt am Mittwoch in Jena vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vor. In den ersten Quartalen hatte das Unternehmen unter der Investitionszurückhaltung seiner Kunden gelitten. Intershop ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihren Internethandel abwickeln können. Unter dem Strich stand nach drei Quartalen im vergangenen Jahr ein Verlust nach Steuern von 1,7 Millionen Euro.
Der neue Vorstandschef Markus Dränert wird darüber berichten, ob sich der negative Trend fortgesetzt hat und wie die Aussichten für dieses Jahr sind. Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Die Geschäftsentwicklung der börsennotierten Intershop AG, die sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert, schwankt seit Jahren stark./rot/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INTERSHOP Communications Aktie
Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 1,220 auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INTERSHOP Communications Aktie um -7,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.
Die Marktkapitalisierung von INTERSHOP Communications bezifferte sich zuletzt auf 23,13 Mio..
Solange nichts vermeldet wird, schwillt das Risiko noch. Letzte Deadline für eine Projektabnahme ist Ende März 2026 lt. Risikobericht.
Den Optimismus verkündet die GF, Zielgröße 10 % Marge. Zeitraum wurde nicht genannt.