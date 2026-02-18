    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsINTERSHOP Communications AktievorwärtsNachrichten zu INTERSHOP Communications
    Software-Unternehmen Intershop legt Zahlen für 2025 vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorstand legt am Mittwoch in Jena Zahlen 2025.
    • Kunden investierten zurück; Verlust 1,70 Mio€.
    • Dränert berichtet, ob sich Trend verschlechtert
    Foto: INTERSHOP Communications AG

    JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Software-Unternehmens Intershop legt am Mittwoch in Jena vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vor. In den ersten Quartalen hatte das Unternehmen unter der Investitionszurückhaltung seiner Kunden gelitten. Intershop ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihren Internethandel abwickeln können. Unter dem Strich stand nach drei Quartalen im vergangenen Jahr ein Verlust nach Steuern von 1,7 Millionen Euro.

    Der neue Vorstandschef Markus Dränert wird darüber berichten, ob sich der negative Trend fortgesetzt hat und wie die Aussichten für dieses Jahr sind. Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Die Geschäftsentwicklung der börsennotierten Intershop AG, die sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert, schwankt seit Jahren stark./rot/DP/he

    INTERSHOP Communications

    ISIN:DE000A254211WKN:A25421

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INTERSHOP Communications Aktie

    Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 1,220 auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INTERSHOP Communications Aktie um -7,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von INTERSHOP Communications bezifferte sich zuletzt auf 23,13 Mio..




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdynamik und Bewertung von Intershop: Nutzer erwarten Klarheit durch die Investoren-Präsentation am 18.02.2026 (Ausblick, Status eines Problemprojekts, Einsparungen bei reduzierter Belegschaft), diskutieren Orderbuch-Großaufträge als Bremsklötze, mögliche Kursbewegung durch Ankeraktionäre, Zielmarge von 10%/EBIT ~3,5 Mio. (KGV ~7 auf 2027) sowie Projektrisiken und Peer-Vergleiche.
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
