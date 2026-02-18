Zuckerberg sagt in Prozess um Social-Media-Sucht aus
- Zuckerberg soll Mittwoch ab18:00 MEZ aussagen.
- Klägerin KGM wirft Plattformen Sucht-Design vor
- Klage gegen YouTube & Instagram; Meta weist ab
LOS ANGELES (dpa-AFX) - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg muss sich am Mittwoch (ab ca. 18.00 Uhr/MEZ) im Prozess um das Suchtpotenzial von Social-Media-Plattformen befragen lassen.
In dem Prozess wirft die 20-jährige Klägerin, die nur unter den Initialen KGM auftritt, Online-Plattformen vor, sie hätten ihre Dienste absichtlich so gestaltet, dass Nutzer süchtig danach werden. Dabei geht es zum Beispiel um die Funktion, bei der man immer weiter zum nächsten Beitrag weiterscrollen kann.
Die Klage richtet sich gegen Googles Videoplattform Youtube und den Foto- und Videodienst Instagram, der zum von Zuckerberg geführten Konzern Meta gehört. Anwälte von Meta und Instagram-Chef Adam Mosseri wiesen die Vorwürfe bereits vor Gericht zurück./so/DP/he
