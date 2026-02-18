    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Nato übt schnelle Truppenverstärkung aus dem Süden

    PUTLOS/BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer Landungsoperation an der deutschen Ostseeküste übt die Nato eine schnelle Verstärkung durch Bündnispartner. Dazu werden Soldaten, Waffen und Material am Mittwoch nach einer Seepassage über den Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein an Land gebracht.

    An der amphibischen Anlandung allein sind nach Nato-Angaben 15 Schiffe mit 2.600 Soldaten beteiligt. Das laufende Manöver wird als größte Nato-Übung in diesem Jahr bezeichnet und tritt damit in die Hauptphase.

    Verteidigungsminister Boris Pistorius wird das Manöver zusammen mit dem deutschen Nato-General Ingo Gerhartz beobachten. Gerhartz hat im niederländischen Brunssum das Kommando über das operative Hauptquartier ("Allied Joint Force Command"). Das Nato-Kommando ist für die Verteidigung Mitteleuropas zuständig - vom Atlantik bis zur östlichen Grenze des Bündnisses.

    Das operative Hauptquartier führt auch die Übung mit insgesamt rund 10.000 Soldaten, mehr als 1.500 Fahrzeugen und 17 Schiffen aus 13 Nationen. Die größten Beiträge kommen aus südeuropäischen Ländern wie Italien, Spanien und Griechenland sowie der Türkei./cn/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
