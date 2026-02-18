Nato übt schnelle Truppenverstärkung aus dem Süden

PUTLOS/BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer Landungsoperation an der deutschen Ostseeküste übt die Nato eine schnelle Verstärkung durch Bündnispartner. Dazu werden Soldaten, Waffen und Material am Mittwoch nach einer Seepassage über den Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein an Land gebracht.

An der amphibischen Anlandung allein sind nach Nato-Angaben 15 Schiffe mit 2.600 Soldaten beteiligt. Das laufende Manöver wird als größte Nato-Übung in diesem Jahr bezeichnet und tritt damit in die Hauptphase.