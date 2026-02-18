TAGESVORSCHAU
Termine am 18. Februar 2026
- Viele Jahreszahlen großer Konzerne vormittags!
- Abends: Booking, Ebay und weitere US-Zahlen...
- Konjunktur: GB-Inflation, US-Daten, FOMC-Prot.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Februar
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz
07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen
07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen
08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen
08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen
22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Carrefour, Capital Markets Day
USA: Edison International, Q4-Zahlen
USA: Moody's, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
15:15 USA: Industrieproduktion 1/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin
HINWEIS
SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi