    Merz irritiert über Applaus für Rubio

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich irritiert über den stehenden Applaus für den amerikanischen Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz gezeigt. "Also ich war nicht im Saal und ich hätte mich auch, wenn ich da gewesen wäre, schwergetan, dann aufzustehen", sagte Merz dem Politik-Podcast "Machtwechsel". Die Rede sei zwar nicht so konfrontativ gewesen wie die von US-Vizepräsident JD Vance im Vorjahr. Aber: "Es ist halt Trump in einer freundlicheren Verpackung."

    Die Reaktion im Saal auf die Rede erklärte Merz so: "Die Community war froh, dass da ein Amerikaner vorne stand, der sie noch als Freunde angesprochen hat. Allein das hat ja eine gewisse Emotion ausgelöst. Mir hätte es nicht gereicht, aber offensichtlich hat es für den Saal gereicht."

    Rubio hatte sich am Samstag in München zwar einerseits für eine Belebung der transatlantischen Partnerschaft ausgesprochen. Gleichzeitig machte er aber deutlich, dass er sich diese Partnerschaft nur unter den Bedingungen der von US-Präsident Donald Trump regierten USA vorstellen kann./mfi/DP/zb





    dpa-AFX
