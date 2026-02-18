    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Zitrone ausgequetscht'

    Merz widerspricht SPD-Steuerplänen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz lehnt SPD-Pläne für Reichensteuer ab klar
    • Warnt vor höheren Belastungen für Mittelstand.
    • Steuern gesamt fast 50%, Zitrone ziemlich leer
    'Zitrone ausgequetscht' - Merz widerspricht SPD-Steuerplänen
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erteilt Plänen des Koalitionspartners SPD, die Steuern für Spitzenverdiener und Erben zu erhöhen, eine klare Absage: "Wir sind mittlerweile schon jetzt, wenn man die sogenannte Reichensteuer, die ja am Ende auch noch mal den Knick nach oben macht und die Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag zusammennimmt, dann sind wir bei fast 50 Prozent. Also ich würde mal sagen, mehr geht nun wirklich nicht", sagte Merz dem Politik-Podcast "Machtwechsel": "Die Zitrone ist ziemlich ausgequetscht."

    Auf dem am Freitag beginnenden CDU-Parteitag wird ein Konzept besprochen, nach dem der Spitzensteuersatz erst bei einem deutlich höheren Einkommen als heute greift. Die SPD signalisierte dazu Zustimmung, fordert aber im Gegenzug einen höheren Spitzensteuersatz. Auch sehr große Erbschaften will die SPD stärker besteuern.

    Merz warnte hingegen: "Millionen Unternehmer in Deutschland zahlen Einkommensteuer, weil sie keine Kapitalgesellschaft sind, sondern Personengesellschaften, Mittelstand. Ich rate uns dringend, deren Belastung nicht noch weiter nach oben zu setzen."/shy/DP/zb





