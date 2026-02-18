    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    BVG und Verdi verhandeln in dritter Runde über Tarifvertrag

    Für Sie zusammengefasst
    • 3. Verhandlungsrunde, Einigung unwahrscheinlich.
    • Warnstreik legte Nahverkehr zwei Wochen lahm!!!
    • Verdi fordert Urlaub, 11 Std Ruhe, evtl 35h...
    BVG und Verdi verhandeln in dritter Runde über Tarifvertrag
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kommen am Mittwoch zur dritten Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung zusammen. Eine Einigung bei diesem Treffen gilt als unwahrscheinlich. Die Arbeitgeberseite dringt darauf, dass die Gewerkschaft ihre Forderungen stärker priorisiert und Schwerpunkte für die Verhandlungen festlegt.

    Verdi-Verhandlungsführer Serat Canyurt erwartet wiederum eine grundsätzliche Reaktion der BVG auf die eigenen Forderungen und im besten Fall ein erstes Angebot. Die Gewerkschaft hat bereits einmal im laufenden Tarifstreit zum Warnstreik aufgerufen. Vor rund zwei Wochen kam der Berliner Nahverkehr deswegen weitgehend zum Erliegen. Weitere Arbeitskämpfe sind denkbar.

    Die Arbeitnehmerseite fordert unter anderem mehr Urlaubstage, eine Mindestruhezeit zwischen den Schichten von elf Stunden sowie mehr Urlaubsgeld mit Umwandlungsmöglichkeit in freie Tage. Auch um die Wochenarbeitszeit geht es in den Verhandlungen. Was Verdi diesbezüglich konkret fordert, lässt die Gewerkschaft bisher aber offen. Die BVG wiederum gab an, Verdi wolle eine 35-Stunden-Woche durchsetzen.

    Die Gewerkschaft verhandelt parallel in allen Bundesländern über neue Tarifverträge. Wie in Berlin geht es dabei in den meisten nicht um mehr Geld, sondern um bessere Arbeitsbedingungen./maa/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    BVG und Verdi verhandeln in dritter Runde über Tarifvertrag Die Gewerkschaft Verdi und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kommen am Mittwoch zur dritten Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung zusammen. Eine Einigung bei diesem Treffen gilt als unwahrscheinlich. Die Arbeitgeberseite …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     