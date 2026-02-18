Erneuter Anstieg über 25.000 Punkte - Bayer weiter im Fokus

Seit Mitte Januar versucht der Dax, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25.239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax klettert am Mittwoch wohl erneut über seine runde Marke von 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent höher auf 25.074 Punkte.

Im Fokus dürften auch am Mittwoch die Aktien von Bayer stehen, nachdem die Anleger tags zuvor einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen.

Mit ihrem Kurssprung auf fast 50 Euro kehrten die Bayer-Aktien auf das Niveau vom Sommer 2023 zurück. Der JPMorgan-Analyst Richard Vosser sieht jedoch noch einige Unsicherheiten und rechnet am Mittwoch nicht damit, dass sich der starke Lauf nahtlos fortsetzt./ag/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,15 % und einem Kurs von 49,16 auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,38 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,34 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -49,19 %/+9,76 % bedeutet.



