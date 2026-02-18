    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Niedersachsen wird beim Küstentourismus beliebter

    LEER/HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Nordseeküste hat im touristischen Wettbewerb mit den anderen deutschen Küstenländern in den vergangenen Jahren etwas mehr Urlauber angelockt und so leicht Marktanteile gewonnen. Aber in der Gesamtschau liegen die Küstenregionen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor deutlich vor Niedersachsen in der Gunst der Küstenurlauber, wie aus einer Auswertung des Tourismusmarketings Niedersachsen mit Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

    Gemessen an dem Anteil der Übernachtungen an Deutschlands Küsten lag Schleswig-Holstein nach vorläufigen Daten 2025 mit einem Marktanteil von 43,5 Prozent vor Mecklenburg-Vorpommern (35,5 Prozent) und Niedersachsen (21,0 Prozent). Schon vor dem Einbruch im Küstentourismus in der Corona-Pandemie war die Verteilung ähnlich.

    Wie die Küsten Corona verkrafteten

    Die niedersächsische Nordseeküste konnte den Daten zufolge in der Gunst der Küstenurlauber zuletzt zulegen. Die prozentualen Zuwachsraten bei den Marktanteilen deuteten darauf hin, dass sich Niedersachsens Nordseeküste besser von der Pandemie erholt habe als die Küstenregionen der anderen Bundesländer, teilte das Tourismusmarketing Niedersachsen weiter mit.

    Denn sowohl bei den Übernachtungen als auch bei den Gästeankünften hat Niedersachsens Nordseeküste seit 2020 Marktanteile leicht hinzugewonnen. Bei den Übernachtungen legte der Marktanteil von 2020 bis 2025 von 19,2 auf 21,0 Prozent zu - eine Steigerung von fast 9 Prozent.

    Schleswig-Holsteins Küstenregionen konnten ihren Marktanteil bei den Übernachtungen im selben Zeitraum leicht um ein Prozent ausbauen auf einen Gesamtmarktanteil von zuletzt 43,5 Prozent. Mecklenburg-Vorpommerns Küstenregionen gaben gemessen an den Übernachtungszahlen von 2020 bis 2025 Marktanteile ab (minus 5,7 Prozent) und kam zuletzt auf 35,5 Prozent Marktanteil. Bei den Gästeankünften gab es ein ähnliches Bild.

    Nordsee-Touristiker beraten über Zukunft

    Für die Daten hat das Tourismusmarketing Niedersachsen die Kennzahlen der einzelnen Küsten-Reisegebiete in den Nordländern verglichen. Zur niedersächsischen Nordseeküste zählen die Reisegebiete Nordsee, Ostfriesische Inseln und Ostfriesland. In Mecklenburg-Vorpommern wurden die Gebiete Rügen/Hiddensee, Vorpommern, Mecklenburgische Ostseeküste zusammengefasst und in Schleswig-Holstein die statistischen Reisegebiete Nordsee, Ostsee und Holsteinische Schweiz.

    Wie der Nordseetourismus in Niedersachsen künftig aussehen könnte, welche neuen Impulse es gibt, darüber beraten an diesem Mittwoch rund 200 Fachleute aus Tourismus, Politik und dem Dienstleistungsbereich im ostfriesischen Leer. Der diesjährige Nordseetourismustag steht unter dem Titel "Destination im Wandel - Zwischen Wunsch und Wirklichkeit". Erwartet wird auch die Vorsitzende des Tourismusausschusses im Bundestag, Anja Karliczek (CDU)./len/DP/zb






    dpa-AFX
