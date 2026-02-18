    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klimastress für Arabica? Organisation warnt vor Folgen für Kaffeeanbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Klimawandel mehr heiße Tage, schadet Arabica...
    • Top5-Länder: +57 schädliche Tage, Kaffee teuer
    • Bauern: Schattenbäume, Anbaugebiete verlagern!
    Klimastress für Arabica? Organisation warnt vor Folgen für Kaffeeanbau
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wie beeinflusst der Klimawandel Kaffeeanbau und -verkauf? Mit Blick auf eine neue Untersuchung warnt die gemeinnützige US-Organisation Climate Central vor möglichen Folgen vermehrter Hitzetage für die Kaffee-Ernten in den Tropen. Extreme Wetterereignisse in den globalen Kaffeeanbaugebieten hätten wahrscheinlich zu den Preissprüngen bei Kaffee in den letzten Jahren beigetragen, hieß es auch.

    Der Climate-Central-Analyse zufolge kam es in den vergangenen Jahren in den Anbauregionen durch den Klimawandel öfter zu Tagen mit Höchstwerten, die vor allem Arabica-Kaffeepflanzen schaden können. Dadurch seien möglicherweise Qualität und Menge der jüngsten Ernten beeinträchtigt worden, teilte die Organisation mit.

    Organisation: Mehr für Kaffee schädliche Hitzetage

    Für die Analyse schaute sich Climate Central die Temperaturen von 2021 bis 2025 in Ländern des sogenannten Kaffeegürtels an. Dazu zählen 25 Staaten rund um den Äquator. Die Autoren verglichen die Werte mit geschätzten Temperaturen einer hypothetischen Welt ohne menschengemachten Ausstoß von Treibhausgasen. Sie wollten verstehen: Wie häufig treibt der Klimawandel die Temperaturen in diesen Ländern über die für vor allem für Arabica-Kaffeepflanzen schädliche Hitzeschwelle von 30 Grad?

    Ihr Ergebnis: Durch den Klimawandel verzeichneten die Top-5-Kaffeeanbauländer - Brasilien, Vietnam, Kolumbien, Äthiopien und Indonesien - jährlich durchschnittlich zusätzliche 57 Tage mit für den Kaffeeanbau schädlichen Temperaturen.

    Folgen für den Kaffeeanbau

    Werte über der Schwelle bedeuten für die Kaffeepflanzen der Organisation zufolge Stress. Die Pflanzen würden anfälliger für Krankheiten, lieferten weniger Ertrag und schlechtere Bohnen. Zusammengenommen könnte das das Angebot und die Qualität von Kaffee verringern und weltweit zu Preiserhöhungen beitragen, hieß es.

    Laut Marktbericht der internationalen Kaffee-Organisation ICO lag der durchschnittliche Preis für ein US-Pfund Rohkaffee (etwa 454 Gramm) im Dezember vergangenen Jahres bei ungefähr 3 US-Dollar. Zwei Jahre zuvor waren es demnach noch zwischen 1,6 und 1,8 US-Dollar. Das Hamburger Handelsunternehmen Tchibo hatte kürzlich mit Verweis auf den angespannten Markt seine Kaffeepreise erhöht.

    Landwirte müssen sich anpassen

    Climate Central sieht Landwirte gezwungen, ihre Anbaumethoden anzupassen. So könnten etwa höhere Bäume rund um den Kaffee gepflanzt werden, deren Schatten die Kaffeepflanzen dann vor schädlicher Hitze schütze. Die Anbauregionen könnten sich durch den Klimawandel zudem verlagern, meint die Organisation./jce/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klimastress für Arabica? Organisation warnt vor Folgen für Kaffeeanbau Wie beeinflusst der Klimawandel Kaffeeanbau und -verkauf? Mit Blick auf eine neue Untersuchung warnt die gemeinnützige US-Organisation Climate Central vor möglichen Folgen vermehrter Hitzetage für die Kaffee-Ernten in den Tropen. Extreme …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     