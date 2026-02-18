    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    20 Jahre 'Hannah Montana'

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Disney sendet Spezial mit Cyrus

    Für Sie zusammengefasst
    • Miley Cyrus blickt 20 Jahre auf Hannah zurück.
    • Disney+ zeigt Sondersendung am 24. März live!!
    • Rasche Resonanz: 1,8 Mio Likes, Zehntausende!!
    20 Jahre 'Hannah Montana' - Disney sendet Spezial mit Cyrus
    Foto: Richard Drew - dpa

    BURBANK (dpa-AFX) - Sängerin Miley Cyrus lässt 20 Jahre nach der Erstausstrahlung der US-amerikanischen TV-Show "Hannah Montana" ihren damaligen Aufstieg zum Disney-Kinderstar Revue passieren. Für den 24. März sei die Ausstrahlung einer Sondersendung mit der 33-Jährigen auf dem Streamingdienst Disney+ geplant, teilte der Unterhaltungskonzern mit. Die Jubiläumsausgabe werde vor Live-Publikum aufgezeichnet und enthalte ein Interview mit der Schauspielerin. Binnen weniger Stunden erntete die Ankündigung auf Instagram mehr als 1,8 Millionen Likes und Zehntausende Kommentare.

    ""Hannah Montana" wird immer ein Teil von mir sein", zitierte Disney den früheren Kinderstar Cyrus. Mit damals 13 Jahren hatte sie 2005 für die Rolle einer Schülerin vorgesprochen, die ein Doppelleben als Popstar führt. Die Serie machte Cyrus zum Star und brach Quotenrekorde. Allein ein Soundtrack zur Show - auf dem Cyrus auch selbst sang - verkaufte sich mehr als drei Millionen Mal. In den Jahren danach machte sich die Patentochter von Country-Ikone Dolly Parton vor allem musikalisch einen Namen und schaffte es mit mehreren internationalen Hits in die Charts./ngu/DP/zb

    Walt Disney

    -0,01 %
    -3,27 %
    -3,72 %
    +0,31 %
    -3,72 %
    +1,93 %
    -42,87 %
    +9,45 %
    +196,60 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 105,4 auf NYSE (18. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -3,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 157,65 Mrd..

    Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Walt Disney - 855686 - US2546871060

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Walt Disney. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    20 Jahre 'Hannah Montana' Disney sendet Spezial mit Cyrus Sängerin Miley Cyrus lässt 20 Jahre nach der Erstausstrahlung der US-amerikanischen TV-Show "Hannah Montana" ihren damaligen Aufstieg zum Disney-Kinderstar Revue passieren. Für den 24. März sei die Ausstrahlung einer Sondersendung mit der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     