JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11,10 auf 10,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine überarbeiteten Schätzungen für den Konzern beinhalteten nun die jüngsten Quartalszahlen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstagabend. Wie andere Stahlaktien hätten auch Thyssenkrupp deutlich verloren, nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz über nötige Veränderungen im EU-Emissionshandelssystem gesprochen habe. Ein ungünstigeres Wettbewerbsumfeld könnte das Kurspotenzial von Thyssenkrupp beeinträchtigen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 10,70EUR auf Lang & Schwarz (17. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,10

Kursziel alt: 11,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



