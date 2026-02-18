SAF-HOLLAND SE: Solide Gewinne 2025 trotz Markt-Chaos!
Trotz rückläufiger Erstausrüstungsmärkte behauptet sich der Konzern 2025 mit solider Profitabilität, starkem Ersatzteilgeschäft und fokussierten Investitionen.
Foto: SAF Holland
- Konzernumsatz 2025: rund 1.734 Mio. Euro (-8 % gegenüber Vorjahr; organisch -7 %, negative Währungseffekte ~-2 %) – Hauptursache: schwächere Erstausrüstungsmärkte, vor allem Amerika und APAC.
- Bereinigtes EBIT 2025: rund 164 Mio. Euro; bereinigte EBIT‑Marge 9,5 % (Vorjahr 10,1 %) – belastet durch höhere Restrukturierungsaufwendungen und Währungseffekte, gestützt durch Kostenanpassungen und Haldex‑Synergien.
- Ersatzteilgeschäft robust: Anteil am Konzernumsatz gestiegen auf ca. 40 % (rund 689 Mio. Euro) und damit wichtiger Stabilisator für die Profitabilität.
- Erstausrüstung rückläufig: Umsatz im Erstausrüstungsgeschäft gesamt rund 1.045 Mio. Euro (ca. 60 % des Konzernumsatzes); Trailer: ~834 Mio. Euro, Trucks: ~211 Mio. Euro (beide rückläufig).
- Regionale Lage: EMEA stärkste Region mit ~884 Mio. Euro (51 % des Umsatzes) und stabiler Profitabilität; Amerika starkes Umsatzminus (649 Mio., -13 %) aber zweistellige Marge (10,8 %); APAC Umsatz 201 Mio. (-18 %) bei weiterhin zweistelliger Marge (10,8 %).
- Investitionen reduziert und fokussiert: CapEx ca. 52 Mio. Euro (Investitionsquote ~3,0 %), Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, Integration Gunite und Vorbereitung neuer Standort Rowlett/Texas.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei SAF-HOLLAND ist am 19.03.2026.
