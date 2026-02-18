    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAF-HOLLAND SE: Solide Gewinne 2025 trotz Markt-Chaos!

    Trotz rückläufiger Erstausrüstungsmärkte behauptet sich der Konzern 2025 mit solider Profitabilität, starkem Ersatzteilgeschäft und fokussierten Investitionen.

    SAF-HOLLAND SE: Solide Gewinne 2025 trotz Markt-Chaos!
    Foto: SAF Holland
    • Konzernumsatz 2025: rund 1.734 Mio. Euro (-8 % gegenüber Vorjahr; organisch -7 %, negative Währungseffekte ~-2 %) – Hauptursache: schwächere Erstausrüstungsmärkte, vor allem Amerika und APAC.
    • Bereinigtes EBIT 2025: rund 164 Mio. Euro; bereinigte EBIT‑Marge 9,5 % (Vorjahr 10,1 %) – belastet durch höhere Restrukturierungsaufwendungen und Währungseffekte, gestützt durch Kostenanpassungen und Haldex‑Synergien.
    • Ersatzteilgeschäft robust: Anteil am Konzernumsatz gestiegen auf ca. 40 % (rund 689 Mio. Euro) und damit wichtiger Stabilisator für die Profitabilität.
    • Erstausrüstung rückläufig: Umsatz im Erstausrüstungsgeschäft gesamt rund 1.045 Mio. Euro (ca. 60 % des Konzernumsatzes); Trailer: ~834 Mio. Euro, Trucks: ~211 Mio. Euro (beide rückläufig).
    • Regionale Lage: EMEA stärkste Region mit ~884 Mio. Euro (51 % des Umsatzes) und stabiler Profitabilität; Amerika starkes Umsatzminus (649 Mio., -13 %) aber zweistellige Marge (10,8 %); APAC Umsatz 201 Mio. (-18 %) bei weiterhin zweistelliger Marge (10,8 %).
    • Investitionen reduziert und fokussiert: CapEx ca. 52 Mio. Euro (Investitionsquote ~3,0 %), Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, Integration Gunite und Vorbereitung neuer Standort Rowlett/Texas.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei SAF-HOLLAND ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,810EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.844,22PKT (+0,27 %).


    SAF-HOLLAND

    +0,70 %
    +0,86 %
    +10,77 %
    +35,85 %
    +10,44 %
    +58,98 %
    +58,51 %
    +74,82 %
    -32,82 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SAF-HOLLAND SE: Solide Gewinne 2025 trotz Markt-Chaos! Trotz rückläufiger Erstausrüstungsmärkte behauptet sich der Konzern 2025 mit solider Profitabilität, starkem Ersatzteilgeschäft und fokussierten Investitionen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     