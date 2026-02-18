SAF-HOLLAND SE: Solide Gewinne 2025 trotz Markt-Chaos!

Konzernumsatz 2025: rund 1.734 Mio. Euro (-8 % gegenüber Vorjahr; organisch -7 %, negative Währungseffekte ~-2 %) – Hauptursache: schwächere Erstausrüstungsmärkte, vor allem Amerika und APAC.

Bereinigtes EBIT 2025: rund 164 Mio. Euro; bereinigte EBIT‑Marge 9,5 % (Vorjahr 10,1 %) – belastet durch höhere Restrukturierungsaufwendungen und Währungseffekte, gestützt durch Kostenanpassungen und Haldex‑Synergien.

Ersatzteilgeschäft robust: Anteil am Konzernumsatz gestiegen auf ca. 40 % (rund 689 Mio. Euro) und damit wichtiger Stabilisator für die Profitabilität.

Erstausrüstung rückläufig: Umsatz im Erstausrüstungsgeschäft gesamt rund 1.045 Mio. Euro (ca. 60 % des Konzernumsatzes); Trailer: ~834 Mio. Euro, Trucks: ~211 Mio. Euro (beide rückläufig).

Regionale Lage: EMEA stärkste Region mit ~884 Mio. Euro (51 % des Umsatzes) und stabiler Profitabilität; Amerika starkes Umsatzminus (649 Mio., -13 %) aber zweistellige Marge (10,8 %); APAC Umsatz 201 Mio. (-18 %) bei weiterhin zweistelliger Marge (10,8 %).

Investitionen reduziert und fokussiert: CapEx ca. 52 Mio. Euro (Investitionsquote ~3,0 %), Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, Integration Gunite und Vorbereitung neuer Standort Rowlett/Texas.

Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei SAF-HOLLAND ist am 19.03.2026.

Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im Plus.

10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,810EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.844,22PKT (+0,27 %).





