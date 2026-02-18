    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    BDA-Präsident fordert von Merz zügig umfassendes Reformpaket

    Foto: Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitgeber verlieren die Geduld mit der schwarz-roten Bundesregierung und fordern Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf, zügig ein umfassendes Reformpaket zu Steuersenkungen, niedrigeren Sozialausgaben und Bürokratieabbau vorzulegen.

    "Die Bundesregierung muss endlich eine Reformagenda auf den Tisch legen, die diesen Namen auch verdient", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, der "Bild". Deutschland bleibe nur dann ein starkes Land, wenn man jetzt die Ärmel hochkrempele. "Im Zweifel muss der Kanzler führen - so wie Gerhard Schröder es während der Agenda-Reformen getan hat."

    Konkret mahnte Dulger weniger Bürokratie, einen effizienteren Sozialstaat und "mehr Netto vom Brutto" an. Deutschland brauche Entscheidungen. Das Land verliere sonst weiter an Kraft: "Eigentlich ist es bereits fünf nach zwölf." Der BDA-Präsident warnte zugleich die SPD vor Steuererhöhungen: "Wir brauchen wirksame Verbesserungen für Arbeitsplätze statt Scheinlösungen wie noch mehr Schulden oder Steuererhöhungen."


