    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Technologieriese Apple wolle laut einem Medienbericht erst 2027 Smartglasses auf den Markt bringen, während Investoren wohl schon für das laufende Jahr damit gerechnet hätten, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Dienstag. Das Angebot von Apple scheine bestenfalls auf Augenhöhe mit den Produkten des Brillenkonzerns EssilorLuxottica sowie seines Partners Meta zu liegen. Daher und wegen ihres Vorteils als erster Anbieter dürften beide Unternehmen den Löwenanteil in diesem boomenden Markt behaupten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 243,0EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 325
    Kursziel alt: 325
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00, was eine Steigerung von +33,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Technologieriese Apple wolle laut einem Medienbericht erst 2027 Smartglasses auf den Markt bringen, während Investoren wohl schon für das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     