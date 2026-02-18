JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Technologieriese Apple wolle laut einem Medienbericht erst 2027 Smartglasses auf den Markt bringen, während Investoren wohl schon für das laufende Jahr damit gerechnet hätten, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Dienstag. Das Angebot von Apple scheine bestenfalls auf Augenhöhe mit den Produkten des Brillenkonzerns EssilorLuxottica sowie seines Partners Meta zu liegen. Daher und wegen ihres Vorteils als erster Anbieter dürften beide Unternehmen den Löwenanteil in diesem boomenden Markt behaupten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 243,0EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

