JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Technologieriese Apple wolle laut einem Medienbericht erst 2027 Smartglasses auf den Markt bringen, während Investoren wohl schon für das laufende Jahr damit gerechnet hätten, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Dienstag. Das Angebot von Apple scheine bestenfalls auf Augenhöhe mit den Produkten des Brillenkonzerns EssilorLuxottica sowie seines Partners Meta zu liegen. Daher und wegen ihres Vorteils als erster Anbieter dürften beide Unternehmen den Löwenanteil in diesem boomenden Markt behaupten./rob/gl/ag
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 243,0EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.
