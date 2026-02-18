    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    BERENBERG stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Technologiekonzerns zeigten einen elfprozentigen Auftragsrückgang, was für die Aktie aber nur begrenzt wichtig sei, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seinem Rückblick. Der Fokus des Marktes liege auf dem Ausblick, den das Management erst bei der Vorlage der Jahreszahlen im März abgeben werde. Dessen Hinweise auf eine fundamental positive Entwicklung im Halbleiterausrüster-Markt erschienen durch die bisherige Auftragsentwicklung im laufenden Quartal untermauert, die auch mit dem starken Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters ASML im vergangenen Quartal zusammenhingen. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie zu billig./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 26,92EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 29
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



