INTERSHOP Communications: Vorläufige Zahlen für 2025 veröffentlicht
Intershop blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: sinkende Umsätze, rote Zahlen – aber stabile Cloud-Erlöse, höhere Eigenkapitalquote und ein klarer Kurs bis 2029.
Foto: INTERSHOP Communications AG
- Der Umsatz von Intershop im Geschäftsjahr 2025 betrug 33,3 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 38,8 Mio. Euro im Vorjahr darstellt.
- Der Cloud-Umsatz blieb stabil bei 20,5 Mio. Euro, während der Anteil am Gesamtumsatz auf 62 % stieg.
- Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei -2,8 Mio. Euro, belastet durch ein komplexes Großprojekt im Servicebereich, das im Februar 2026 abgenommen wurde.
- Der Vertrag des CEO Markus Dränert wurde bis März 2029 verlängert, um Kontinuität und strategische Entwicklung zu sichern.
- Für 2026 erwartet Intershop einen ausgeglichenen EBIT nach Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen, bei leicht rückläufigen Umsätzen.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 36 %, die Bilanzsumme sank auf 33,3 Mio. Euro, und die Zahl der Mitarbeiter wurde auf 224 reduziert.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht, bei INTERSHOP Communications ist am 18.02.2026.
Der Kurs von INTERSHOP Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-7,22 %
-7,55 %
+9,87 %
-43,29 %
-58,61 %
-69,07 %
-66,25 %
-98,99 %
