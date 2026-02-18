SAF-Holland mit Umsatzrückgang und deutlich weniger operativen Gewinn

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 18,81 auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -4,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,77 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 854,32 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,20 %/+37,35 % bedeutet.