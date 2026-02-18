SAF-Holland mit Umsatzrückgang und deutlich weniger operativen Gewinn
- Umsatz 2025 -8% auf 1,73 Mrd. Euro gesunken...
- Bereinigtes Ebit -14% auf 164 Mio, Marge 9,5%.
- Zahlen, Ausblick & Dividendenvorschlag 19.03..
BESSENBACH (dpa-AFX) - Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen gemacht. So sank der Umsatz um rund acht Prozent auf gut 1,73 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Ohne Währungs- und Akquisitionseffekte verringerte sich der Umsatz um rund sieben Prozent. Das bereinigt Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte um fast 14 Prozent auf rund 164 Millionen Euro ab. Die bereinigte operative Marge gab um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent nach. Belastend wirkten höhere Restrukturierungsaufwendungen sowie negative Währungseffekte.
Die vollständigen Zahlen sowie den Ausblick und Dividendenvorschlag will SAF-Holland am 19. März veröffentlichen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 18,81 auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -4,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,77 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 854,32 Mio..
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -10,20 %/+37,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAF-HOLLAND - SAFH00 - DE000SAFH001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAF-HOLLAND. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Oder haben die Angst vor Trump und Konjunkturflaute und versorgen sich vorsorglich mit teurer Liquidität für morgen?
Auf alle Fälle steigen die Zinskosten und wenn die Konjunktur Flaute zeigt, sinkt auch das EBIT.
Als Investor gilt hier nun die gelbe Ampel.