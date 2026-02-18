Analysten erwarten 6.200 US-Dollar zur Jahresmitte

Nach einem turbulenten Jahresstart scheinen sich die Rohstoffmärkte aus Sicht der UBS zu stabilisieren – ohne dass die grundlegenden Preistreiber verschwunden wären. Die Analysten verweisen in einem aktuellen Rohstoff-Update darauf, dass Edelmetalle, Öl und Industriemetalle trotz hoher Schwankungen im Januar insgesamt zulegen konnten. Mit nachlassender Volatilität, so die Argumentation, würden dann die Fundamentaldaten wieder stärker in den Vordergrund treten– insbesondere bei Gold, aber auch bei Kupfer und Aluminium. Damit vertritt die UBS eine grundsätzlich andere Meinung als die Analysten der HSBC, die von einer anhaltend hohen Volatilität zumindest bei Gold ausgehen.

Die Experten beschreiben die Entwicklung so: Politische, geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten hätten die Nachfrage nach „sicheren Häfen“ angekurbelt und damit die Edelmetallpreise im Januar gestützt. Gleichzeitig habe Kupfer Ende Januar ein Rekordniveau erreicht und anschließend konsolidiert. Beim Öl hätten kurzfristige Angebotsstörungen – unter anderem in den USA und Kasachstan – zusammen mit einem schwächeren US-Dollar und Spannungen im Nahen Osten für Rückenwind gesorgt. Unter dem Strich ergibt sich für UBS ein Bild, in dem die kurzfristige Nervosität zwar abnimmt, die mittelfristigen Treiber jedoch intakt bleiben.

