JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
- JPMorgan bestätigt Overweight, Kursziel 50€...
- Vergleich großer Schritt, Gerichte & Ausnahmen.
- Aktie eingepreist, keine weitere Kursrallye...
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei ein weiterer großer Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich beizulegen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken, so die Zustimmung der Gerichte und möglicherweise zahlreiche Ausnahmeregelungen. Gerade für letztere hält Vosser die ohnehin ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts für besonders relevant. Hier winke für Bayer eine positive Präzedenzentscheidung hinsichtlich der Fälle, in denen sich Kläger auf unzureichende Warnungen vor den Krebsrisiken durch Glyphosat beriefen - immerhin etwa 80 Prozent aller Verfahren. Die starke Kursreaktion der Bayer-Aktien habe die Vergleichslösung etwa eingepreist. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten rechnet Vosser am Mittwoch nicht mit einer nochmaligen Outperformance./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Unter Berücksichtigung einer ersten Einschätzung sämtlicher Auszahlungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von circa 5 Milliarden Euro in diesem Jahr geht Bayer für 2026 von einem negativen Free Cashflow aus. Um die Vergleichsvereinbarungen in den Finanzzahlen zu berücksichtigen, verschiebt Bayer die Bilanz-Pressekonferenz auf den 4. März 2026.
Die unmittelbare Finanzierung der Vergleiche sowie bestimmter Anleihefälligkeiten ist durch eine Kreditlinie von 8 Milliarden US-Dollar gesichert. Die Ausfinanzierung soll über Anleihen sowie Instrumente erfolgen, die Ratingagenturen eigenkapitalähnlich einstufen (Equity‑Credit) – und nicht über eine Kapitalerhöhung.
Der Termin für die mündliche Anhörung vorm SCOTUS steht seit gestern fest. Sie findet am 27.04.2026 statt.