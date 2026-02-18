    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei ein weiterer großer Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich beizulegen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken, so die Zustimmung der Gerichte und möglicherweise zahlreiche Ausnahmeregelungen. Gerade für letztere hält Vosser die ohnehin ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts für besonders relevant. Hier winke für Bayer eine positive Präzedenzentscheidung hinsichtlich der Fälle, in denen sich Kläger auf unzureichende Warnungen vor den Krebsrisiken durch Glyphosat beriefen - immerhin etwa 80 Prozent aller Verfahren. Die starke Kursreaktion der Bayer-Aktien habe die Vergleichslösung etwa eingepreist. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten rechnet Vosser am Mittwoch nicht mit einer nochmaligen Outperformance./rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

    Bayer

    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 48,97 auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 50 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Bayer nach den Vergleichsankündigungen: Aktie bei rund 50 € (nahe BASF), viele sehen sie als Halteposition. Diskussion über erhöhte Rückstellungen (Erwartung auf ~11,8 Mrd. €), negatives FCF‑Risiko 2026 und Finanzierungsbedarf (Kreditlinie/Anleihen; Kapitalerhöhung wird spekuliert). Rechtsrisiken (Supreme Court, PCB‑Fälle) bleiben bestehen, was Abwärtsrisiken einschränkt, aber Aufwärtspotenzial dämpft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

