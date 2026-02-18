JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 48,97 auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,93 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -44,86 %/+19,10 % bedeutet.