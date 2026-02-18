BARCLAYS stuft Safran auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Triebwerkherstellers habe einen insgesamt zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Milene Kerner in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend. Dieser werde durch eine länger anhaltende Dynamik bei CFM56-Triebwerken, stabile Margen bei Antrieben sowie die robuste CFM-Positionierung für Plattformen der nächsten Generation und eine gute Dynamik im Rüstungsgeschäft untermauert. Hinzu komme das anhaltende Engagement für die Aktionärsrenditen durch das laufende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 341,1EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

