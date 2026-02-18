Palo Alto Networks stürzt nach schwachem Ausblick ab

Der Cybersecurity-Konzern Palo Alto Networks hat mit seinen Quartalszahlen zwar die Erwartungen der Wall Street übertroffen, dennoch fiel die Aktie nachbörslich um 8,3 Prozent auf 149,8 US-Dollar. Hauptgrund war ein verhaltener Gewinnausblick für das dritte Fiskalquartal.

Für das zweite Fiskalquartal meldete Palo Alto Networks einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,03 US-Dollar, während Analysten lediglich 0,94 US-Dollar erwartet hatten. Der Umsatz lag mit 2,59 Milliarden US-Dollar leicht über den Schätzungen von 2,58 Milliarden US-Dollar.

Auch im Jahresvergleich zeigte sich das Wachstum: Der Umsatz legte um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während der Nettogewinn auf 432 Millionen US-Dollar anstieg, nachdem im Vergleichszeitraum noch 267 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Parallel dazu erhöhte sich der Gewinn je Aktie von 0,38 auf 0,61 US-Dollar.

Trotz der soliden Ergebnisse dominierte der Ausblick auf das kommende Quartal die Stimmung am Markt. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Gewinn je Aktie von lediglich 0,78 bis 0,80 US-Dollar und bleibt damit deutlich hinter den Analystenschätzungen zurück.

Arora setzt auf KI und aggressive Expansion

CEO Nikesh Arora treibt seit seinem Amtsantritt 2018 eine konsequente Transformationsstrategie voran. Mehr als 20 Akquisitionen wurden seitdem abgeschlossen, mit dem Ziel, Palo Alto Networks zu einer umfassenden Sicherheitsplattform auszubauen.

Zu den jüngsten Schritten zählen die milliardenschweren Übernahmen von CyberArk und Chronosphere sowie der geplante Kauf des israelischen Start-ups Koi, das auf die Absicherung von KI-Agenten spezialisiert ist.

Arora betonte, Unternehmen wechselten zunehmend von KI-Experimenten zu produktiven Anwendungen. Dadurch verschiebe sich der Fokus von reiner Innovationsfähigkeit hin zu Kontrolle und Sicherheit in Echtzeit.

KI-Sicherheit wird zum neuen Wettbewerbsschauplatz

Mit Produkten wie Prisma AIRS und AI-gestützten Sicherheitsagenten positioniert sich Palo Alto Networks zunehmend als Plattform für die Absicherung künstlicher Intelligenz. Der geplante Zukauf von Koi soll vor allem Endpunkt-Sicherheit und den Schutz autonomer KI-Systeme stärken.

Branchenanalysten sehen darin eine logische Reaktion auf neue Angriffsflächen: Mit der wachsenden Zahl autonomer KI-Anwendungen entstehen Sicherheitsrisiken, die klassische Cybersecurity-Werkzeuge nur begrenzt adressieren können.

Ausblick 2026: Wachstum trotz vorsichtiger Prognosen

Für das Gesamtjahr stellt das Management Erlöse in einer Spanne von 11,28 bis 11,31 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die operative Marge soll zwischen 28,5 Prozent und 29 Prozent liegen, während der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,65 bis 3,70 US-Dollar geschätzt wird. Zusätzlich hält das Unternehmen an seinem Ziel fest, die Free-Cash-Flow-Marge bis zum Fiskaljahr 2028 auf 40 Prozent zu steigern.

Finanzchef Dipak Golechha betonte, ein disziplinierter Integrationsansatz solle langfristig operative Hebel und nachhaltiges Wachstum sichern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palo Alto Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 163,5EUR auf Nasdaq (18. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



